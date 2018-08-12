مصر... السجن المؤبد لمرشد "الإخوان المسلمون" في قضية أحداث البحر الأعظم

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة "الإخوان المسلمون"، محمد بديع، وأربعة من قيادات الجماعة، وبالسجن المشدد 15 عاما على وزير التموين الأسبق باسم عودة، في قضية أحداث "البحر الأعظم" بمحافظة الجيزة غرب القاهرة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي القيادي في الجماعة عام 2013.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن "محكمة جنايات الجيزة قضت برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المؤبد على محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر، وإعادة محاكمة 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة".

كما قضت المحكمة:

بمعاقبة باسم عودة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن 10 سنوات على 3 متهمين آخرين.

وأسندت النيابة، للمتهمين، الذين حصلوا على السجن المؤبد، تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، بإلغاء حكم الجنايات بمعاقبتهم في القضية بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد مرسي، عام 2013 بعد احتجاجات شعبية حاشدة، تصاعدت حدة عمليات العنف ضد المواقع الأمنية والعسكرية والكنسية في سيناء وعدة محافظات، وأعلنت مصر، في ديسمبر/ كانون الأول 2013، جماعة "الإخوان المسلمون" تنظيما إرهابيا.