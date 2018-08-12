بيان حاسم من ملك الأردن... يتوعد هؤلاء

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بيانا حاسما، متوعدا كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، على حد قوله.

عمان — سبوتنيك. توعد العاهل الأردني بمحاسبة كل المسؤولين عن المساس بأمن البلاد، عقب يومين من تفجير استهدف دورية أمنية في مدينة الفحيص ما أسفر عن مقتل 6 من أفراد الدورية.

© flickr.com / Isriya Paireepairit الأردن تعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح قتلى القوى الأمنية

وقال الملك عبد الله بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني " سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه، وسنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم".

وأضاف "هذا العمل الإجرامي الجبان يذكرنا دائما بأن بلدنا مستهدف من الظلاميين الذين يريدون الشر بنا جميعا".

وتابع "هدفنا دائما كسر شوكة الإرهاب ودحره ولن نحيد عن هذا الهدف رغم التضحيات".

وكانت الحكومة الأردنية، قد قالت أمس السبت، إن 4 من عناصرها الأمنية قتلوا خلال مداهمة أمنية بحثا عن متورطين في تفجير استهدف قوات الأمن في وقت سابق من اليوم.

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الأجهزة الأمنية المختصة نفذت مداهمة في موقع خلية إرهابية بعد الاشتباه بتورّطها في حادثة الفحيص الإرهابية، حيث تحركت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في هذه العملية.

و أعلن الديوان الملكي في الأردن، اليوم الأحد، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان منذ اليوم ولمدة ثلاثة أيام.