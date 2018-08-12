الجيش اليمني يسيطر على مديرية الدريهمي ويأسر نحو 100 من الحوثيين

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر. نت"، "تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد من تحرير مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة بعد، معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية".
وأكد العقيد الحجيلي أن المعارك "أسفرت عن تكبيد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، علاوة على أسر نحو مئة من عناصرها، فيما قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، وقطعت خطوط إمداد مليشيا الحوثي الانقلابية القادمة من مديرية بيت الفقيه وعدد من خطوط الإمداد الأخرى".
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