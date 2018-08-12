الجيش اليمني يسيطر على مديرية الدريهمي ويأسر نحو 100 من الحوثيين

سيطر الجيش اليمني، اليوم الأحد، على مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن بعد معارك عنيفة خاضتها مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" أسرت خلالها نحو مئة من مسلحي الجماعة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر. نت"، "تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد من تحرير مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة بعد، معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية".

© AP Photo / Uncredited مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" قادة الحوثيين المستهدفين في صعدة

ونقل الموقع عن نائب ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة العقيد أحمد الجحيلي قوله إن "قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا على مدينة الدريهمي من عدة محاور، تمكنت خلاله من تحرير مديرية الدريهمي بالكامل".

وأكد العقيد الحجيلي أن المعارك "أسفرت عن تكبيد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، علاوة على أسر نحو مئة من عناصرها، فيما قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، وقطعت خطوط إمداد مليشيا الحوثي الانقلابية القادمة من مديرية بيت الفقيه وعدد من خطوط الإمداد الأخرى".