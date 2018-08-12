إنقاذ 60 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

وبحسب بيان لقوت حرس السواحل الليبية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة، منه تمت عملية الإنقاذ تمت مع الساعة على بعد 7 أميال شمال مدينة صرمان.
في سياق متصل، أنقذت سفينة إغاثة 141 مهاجرا كانوا مكدسين في قوارب خشبية قبالة ساحل ليبيا، أمس السبت، في أول مهمة لها منذ دخولها في مواجهة مع إيطاليا ومالطا لرفض سلطات البلدين السماح لمن تم إنقاذهم بالنزول في موانئهما.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أنقذت السفينة أكواريوس، التي تديرها مؤسسة "إس.أو.إس ميديتيرانيه" الفرنسية الألمانية الخيرية ومنظمة أطباء بلا حدود، 25 مهاجرا بينهم ست نساء من قارب خشبي صغير على بعد نحو 25 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي.
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