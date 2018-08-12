مصر تفتتح متحف "سوهاج" القومي بعد انتظار دام 25 عاما

افتتحت مصر، اليوم الأحد، متحف سوهاج القومي بعد انتظار دام نحو 25 عاما ليكتمل بذلك العمل في أحد أبرز المتاحف التي تحث البلاد الخطى للانتهاء منها بهدف إنعاش السياحة الثقافية في البلاد.

يقع المتحف على الضفة الشرقية لنهر النيل على مساحة 6500 متر مربع تقريبا وتم تصميمه على طراز معبد مصري قديم شبيه بمعبد سيتي الأول في سوهاج. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Sputnik . Egyptian Ministry of Antiquities حقائق مدهشة بعد العثور على مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني

يتكون المبنى من بدروم ودور أرضي وميزانين، يشمل الطابق الأرضي قاعة عرض رئيسية إضافة إلى ست قاعات لكل منها سيناريو عرض خاص بينما يشمل البدروم قاعات عرض ومكتبة ومخازن ومكاتب إدارية.

ويعرض المتحف نحو 1000 قطعة من الآثار المصرية القديمة واليونانية-الرومانية والقبطية والإسلامية. وتضم مخازن المتحف مئات القطع الأخرى جاهزة للعرض بالتتابع.

وقال وزير الآثار خالد العناني في افتتاح المتحف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي "هذا المتحف حلم ثقافي طويل جدا، بدأت فكرته في الثمانينات عندما خصصت المحافظة عام 1989 أرضا مساحتها 5600 متر مربع شرقي النيل لإقامة متحف يليق بحضارة وعظمة سوهاج. تم ضم بعد ذلك مساحة 950 مترا مربعا، لتصبح بذلك مساحة المسطح 6500 متر مربع تقريبا".

© AP Photo / Nasser Nasser "الآثار المصرية" تبدأ عملية ترميم مقبرة "حاروا" بالأقصر

وأضاف "بدأ العمل فعليا في المتحف عام 1993 ثم توقف في 1996، واستؤنف العمل مرة أخرى في 2004 قبل أن يتوقف ثانية في 2010 ومنذ ذلك الحين توقف العمل تماما حتى بدأنا العمل في منتصف عام 2016".

وتابع قائلا "لماذا نقيم متحفا في سوهاج؟.. سوهاج هي مهد الحضارة المصرية، التاريخ المصري بدأ من هنا. التاريخ يقول لنا إن الأسرة الأولى (في مصر القديمة) ملوكها من هنا في محافظة سوهاج، مقابرهم موجودة هنا في مركز البلينا بمنطقة تسمى أم الجعاب، كما أن هناك 60 موقعا أثريا، لدينا أيضا أخميم وهي مدينة اثرية عظيمة عاش فيها المصريون على مدى القرون".

ويبدأ متحف سوهاج القومي في استقبال الزوار اعتبارا من يوم غد الاثنين.