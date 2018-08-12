رئيس البرلمان العربي يعلق على الحادث الإرهابي في الأردن

أكد الدكتور، مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة الأردنية الهاشمية، في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات في حربها على الإرهاب.

وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان، اليوم الأحد، على أن "الهجوم الإرهابي الجبان، الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردني في مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء، والمداهمة لموقع الخلية المتورطة في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال الأمن، لن تثني الشعب الأردني الشقيق وقواته الأمنية عن مواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على التنظيمات المتطرفة هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية".

© AP Photo / Manish Swarup بيان حاسم من ملك الأردن... يتوعد هؤلاء

وأشاد رئيس البرلمان العربي بـ"المهنية العالية لقوات الأمن الأردنية في سرعة التعامل مع الخلية الإرهابية المتورطة فى التفجير، مثمنا عاليا ما تبذله الأجهزة الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية من جهود للحفاظ على الأمن العام وفرض تطبيق القانون وضمان سيادة الدولة في إطار ما تشهده المملكة الأردنية الهاشمية من أمن واستقرار وتنمية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وبرلمانا وحكومة وشعبا، ولأسر ضحايا الحادث.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية، إن الانفجار، استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام، أول أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل رقيب وإصابة 6 آخرين، بمنطقة الفحيص، فيما شنت الأجهزة الأمنية في الأردن، عملية دهم شرقي عمان، لتوقيف المشتبه في تورطهم بعملية تفجير سيارة الدرك بمنطقة الفحيص.