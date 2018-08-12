الجبير يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي بشأن احتجاز نشطاء في السعودية

التقى عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، بسفراء دول الاتحاد الأوروبي في المملكة، اليوم الأحد، وذلك بعد مطالبة أوروبية بتفاصيل حول احتجاز نشطاء وحقوقيين فى الرياض.

وطالب الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها، وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني "الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن".

يتبع…