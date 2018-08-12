ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع أسلحة بإدلب السورية

أكد مصدر من المعارضة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع للأسلحة بقرية سرمدا، بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد، إلى 38 قتيلا، ونحو 40 جريحا.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عصر اليوم الأحد، "ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مستودع الأسلحة في سرمدا إلى 38 قتيلا، ونحو 40 جريحا موزعين على المستشفيات المختلفة".

© Sputnik . basel shartouh انفجار مستودع ذخيرة في إدلب... وأنباء عن مقتل أكثر من 100 شخص (صور)

وأضاف المصدر "التفجير سببه غير معروف حتى الآن"، موضحا أن "المستودع تابع لأحد تجار السلاح يدعى أبو يزن الحمصي، وكان في الطابق السفلي لمبنى سكني، والانفجار أدى لانهيار المبنى بالكامل".

وتعد إدلب، المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا، آخر معاقل المعارضة المسلحة، وآخر المناطق غير الخاضعة للحكومة السورية.

ودخلت إدلب ضمن مذكرة خفض التصعيد الموقعة في أيار/مايو 2017، والتي تتحمل مسؤوليتها تركيا.

وتعد تركيا، إلى جانب روسيا، وإيران، الدول الثلاث الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا في إطار محادثات أستانا للتسوية في سوريا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن خلال مقابلة في 26 تموز/ يوليو الماضي، أن محافظة إدلب وغيرها من المناطق التي يتواجد فيها "الإرهابيون" ستكون الوجهة المقبلة للجيش السوري.