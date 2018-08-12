ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع أسلحة بإدلب السورية

وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عصر اليوم الأحد، "ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مستودع الأسلحة في سرمدا إلى 38 قتيلا، ونحو 40 جريحا موزعين على المستشفيات المختلفة".
وتعد إدلب، المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا، آخر معاقل المعارضة المسلحة، وآخر المناطق غير الخاضعة للحكومة السورية.
ودخلت إدلب ضمن مذكرة خفض التصعيد الموقعة في أيار/مايو 2017، والتي تتحمل مسؤوليتها تركيا.
وتعد تركيا، إلى جانب روسيا، وإيران، الدول الثلاث الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا في إطار محادثات أستانا للتسوية في سوريا.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن خلال مقابلة في 26 تموز/ يوليو الماضي، أن محافظة إدلب وغيرها من المناطق التي يتواجد فيها "الإرهابيون" ستكون الوجهة المقبلة للجيش السوري.
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