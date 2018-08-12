العراق يرفض "تسييس" موقف بغداد من العقوبات ضد إيران

أكد مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي رفضه للتفسيرات الخاطئة والمسيسة لموقف العراق الرسمي إزاء فرض عقوبات ضد إيران، مشددا على أهمية الحفاظ على العلاقات المميزة بين بغداد وطهران.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد 12 أغسطس / آب: "ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني"، متابعا: "فيما يخص العلاقات بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية فقد جرى التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والمصالح الكبيرة التي تربط بينهما وأهمية الحفاظ عليها".

© AP Photo / Khalid Mohammed العبادي يعلن موقف العراق من العقوبات الأمريكية على إيران

وأضاف البيان: "يرفض المجلس التفسيرات الخاطئة والتصريحات المسيسة لموقف العراق الرسمي، الذي أدان سياسة تجويع الشعوب، والذي عبر عنه رئيس الوزراء".

وتابع: "يؤكد المجلس على أهمية الحفاظ على العلاقات المميزة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وسيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية، إضافة إلى إعادة الحظر مرة أخرى لاستيراد السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.