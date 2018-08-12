وزير الإعلام السعودي يجتمع بالسفير الروسي لدى المملكة

بحث وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، في الرياض اليوم الأحد، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة، سيرغي كوزولوف، عددا من القضايا خاصة في المجال الإعلامي.

دبي — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزير العواد "استقبل في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف حيث تبادل الطرفان الأحاديث الودية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات، خاصة في المجالات الإعلامية".

© REUTERS / Henry Nicholls السفير الروسي في بريطانيا: الدول الخارج الكتلة الغربية لا يثقوا بالرواية البريطانية المتعلقة بقضية سالزبوري

كان وزير الإعلام والاتصال الروسي كونستانتين نوسكوف، قد بحث مع نظيره السعودي عواد العواد، في موسكو، في شهر تموز/يوليو الماضي، أوجه التعاون الإعلامي، لاسيما مواجهة التحديات أمام الإعلام في البلدين.

ويأتي اللقاء بعد أيام من تأكيد روسيا، على حق السعودية السيادي في التعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، إثر انتقادات كندية للسعودية تتعلق باعتقال ناشطين في المجتمع المدني.

يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قام بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو في تشرين الأول/أكتوبر 2017، تعد الأولى على هذا المستوى، خلال تاريخ العلاقات الثنائية الروسية — السعودية؛ أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة، بينها الطاقة والتجارة والفضاء والثقافة وغيرها.