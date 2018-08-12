وزير الإعلام السعودي يجتمع بالسفير الروسي لدى المملكة

دبي — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزير العواد "استقبل في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف حيث تبادل الطرفان الأحاديث الودية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات، خاصة في المجالات الإعلامية".
ويأتي اللقاء بعد أيام من تأكيد روسيا، على حق السعودية السيادي في التعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، إثر انتقادات كندية للسعودية تتعلق باعتقال ناشطين في المجتمع المدني.
يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قام بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو في تشرين الأول/أكتوبر 2017، تعد الأولى على هذا المستوى، خلال تاريخ العلاقات الثنائية الروسية — السعودية؛ أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة، بينها الطاقة والتجارة والفضاء والثقافة وغيرها.
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