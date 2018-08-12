تعليمات جديدة من الرئيس الفلسطيني حول قطاع غزة

أمر وزير الصحة الفلسطيني، جواد عواد، اليوم الأحد بإرسال أدوية إلى قطاع غزة.

وبتعليمات من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تم إرسال أدوية علاج السرطان، إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال وزير الصحة في بيان إنه من الرئيس ورئيس الوزراء، سيتم إرسال الأدوية غدا الاثنين.

بتعليمات من الرئيس: وزير الصحة يوعز بإرسال الأدوية اللازمة لعلاج السرطان إلى قطاع غزة غدا https://t.co/FWCroBbqUg — اخبار فلسطين (@palestineapp) August 12, 2018

وتابع "كما جرت العادة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المواطنين في كافة المحافظات الشمالية والجنوبية".