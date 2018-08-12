رئيس وزراء الأردن: سنضرب الإرهاب في جحوره

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الأحد، إن بلاده ستضرب الإرهاب في جحوره.

وأضاف الرزاز في أثناء تواجده في بيت أحد قتلى العملية الأمنية أمس السبت، أن قوافل الشهداء من "نشامي الأردن لن تتوقف" حسب وكالة الأنباء بترا.

وتابع "ما دام هناك إرهاب يختبئ في الجحور ويعمل في الظلام، لن نتوانى عن ضربه في كل مواقعه".

#عاجل الرزاز: قوافل الشهداء من نشامى الأردن لن تتوقف ما دام هناك ارهاب يختبئ في الجحور ويعمل في الظلام، ولن نتوانى عن ضربه في كل مواقعه وستبقى دماء شهدائنا الطريق الذي يضيء عتمة الارهاب الاسود ويخلص الوطن والأمة من شروره، وهي دماء زكية تضمخ أرض العز والكرامة شموخا وكبرياء — Jordan News Agency (@Petranews) August 12, 2018

وأشار رئيس الوزراء الأردني، "ستبقى دماء شهدائنا الطريق الذي يضيء عتمة الارهاب الاسود ويخلص الوطن والأمة من شروره، وهي دماء زكية تضمخ أرض العز والكرامة شموخا وكبرياء".

قالت الحكومة الأردنية، أمس السبت، إن 4 من عناصرها الأمنية قتلوا خلال مداهمة أمنية بحثا عن متورطين في تفجير استهدف قوات الأمن في وقت سابق من اليوم.

#عاجل

الرزاز: اننا في الأردن ومنذ زمن بعيد أعلنّا موقفا صلبا، لا تراجع ولا تهاون فيه في ضرب الارهاب بكل أشكاله وفي كل مواقعه وفي أي زمن كان، وأن خفافيش الظلام ليسوا بمنأى عن أعين أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة#بترا #petra #الاردن #jordan #السلط #الفحيص — Jordan News Agency (@Petranews) August 12, 2018

أعلن الديوان الملكي في الأردن، اليوم الأحد، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان منذ اليوم ولمدة ثلاثة أيام.