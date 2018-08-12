الحريري يتحدث عن معلومات متداولة حول السعودية

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، بيانا اليوم الأحد بشأن المملكة العربية السعودية.

ونفى مكتب الحريري، معلومات تم تداولها عن حجب المملكة العربية السعودية تأشيرات الحج إلى بيت الله الحرام التى تقدم بها الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، حسب موقع المستقبل اللبناني.

وأكد المكتب الإعلامي، أن "كل ما يشاع ويتم تداوله عار عن الصحة، وأن المملكة العربية السعودية، تكرمت بتخصيص 3 آلاف تأشيرة لمكتب الرئيس الحريري مضافة إلى ألفي تأشيرة مجاملة جرى الإعلان عنها من السفارة".

وأضاف البيان أن الحريري، يتوجه بتحية وتقدير إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.