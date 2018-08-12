اليمن...سقوط 20 شخصا من "أنصار الله" بين قتيل وجريح

قتل وأصيب 20 شخصا من أنصار الله "الحوثيين" في قصف جوي للتحالف العربي في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، فيما قتلت الجماعة ثلاثة من قوات الرئيس عبد ربه هادي منصور بعملية قنص في مديرية صرواح.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" اليوم الأحد 12 أغسطس / آب، أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدد من الغارات تجمعا لـ"أنصار الله" في التبة السوداء بمنطقة المشجح في مديرية صرواح غرب مأرب، ما أسفر عن مصرع وإصابة نحو 20 من عناصرها، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وأشار الموقع إلى شن المقاتلات غارة على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة لـ"الحوثيين" في التبة الحمراء في المنطقة ذاتها، أدت إلى تدميرها ومصرع عدد من طاقمها.

وفي ذات الأثناء نفذ "أنصار الله" عمليات قنص استهدفت ثلاثة جنود من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في وادي الضيق بمديرية صرواح، حسب مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء.

يذكر أن القوات الحكومية المشتركة أعلنت في الثالث عشر من يونيو / حزيران الماضي عملية "النصر الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة "أنصار الله" بإسناد من التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.