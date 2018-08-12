البشير: نحن حركة إسلامية "كاملة الدسم"

وأضاف البشير في كلمة له أمام مجلس الشورى القومي، "نحن حركة إسلامية كاملة الدسم، وليس لنا عصبية لاسم، من جبهة الميثاق وحتى حزب المؤتمر الوطني"، حسب شبكة الشروق السودانية.
وأكد البشير أن التحديات كبيرة على البلاد و"هي مسؤولية كبيرة، ونحن نعرف حجم الاستهداف، والأعداء جربوا معنا أي سلاح، مثل دعم التمرد، والحرب السياسية والإعلامية والقانونية".
#البشير: نحن حركة اسلامية كاملة الدسم #السودان #الخرطوم #المؤتمر_الوطني #Sudan pic.twitter.com/9DIHAdpxt2— Sudan News (@Sudan_tweet) August 12, 2018
وأوضح الرئيس السوداني "لا زالت الحرب مستمرة، ولكن ثقتنا في الله كبيرة، والثقة تتطلب مزيدا من الجهد".
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