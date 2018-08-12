البشير: نحن حركة إسلامية "كاملة الدسم"

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن المؤتمر الوطني حزب قائم على مبادىء معروفة.

وأضاف البشير في كلمة له أمام مجلس الشورى القومي، "نحن حركة إسلامية كاملة الدسم، وليس لنا عصبية لاسم، من جبهة الميثاق وحتى حزب المؤتمر الوطني"، حسب شبكة الشروق السودانية.

وأكد البشير أن التحديات كبيرة على البلاد و"هي مسؤولية كبيرة، ونحن نعرف حجم الاستهداف، والأعداء جربوا معنا أي سلاح، مثل دعم التمرد، والحرب السياسية والإعلامية والقانونية".

وأوضح الرئيس السوداني "لا زالت الحرب مستمرة، ولكن ثقتنا في الله كبيرة، والثقة تتطلب مزيدا من الجهد".