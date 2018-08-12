القوات الروسية بقاعدة حميميم في سوريا تسقط طائرتين مسيرتين

أعلن الجيش الروسي أن قواته بقاعدة حميميم في سوريا أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما المسلحون من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

© Sputnik . basel shartouh مركز المصالحة الروسي: مسلحو إدلب ينتهكون نظام وقف إطلاق النار

موسكو — سبوتنيك . قال مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا أليكسي تسيغانكوف، اليوم الأحد 12 أغسطس / آب، إن الدفاعات الجوية الروسية بقاعدة حميميم الجوية أسقطت طائترين مسيريتين أطلقتهما الجماعات المسلحة في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وقال تسيغانكوف في الإيجاز اليومي: "على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، رصدت الدفاعات الجوية بقاعدة حميميم الجوية طائرتين دون طيار أطلقتا صوب القاعدة الجوية من الأراضي، التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأشار تسينغانكوف إلى أن الحادثين لم يسفرا عن ضرر بشري أو مادي، ودون تأثير على العمل بالقاعدة.