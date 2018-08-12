رافضا 30 مليون ريال... سعودي يعفو عن قاتل ابنه قبل لحظات من إعدامه (فيديو)

نقل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، قيام مواطن سعودي بالعفو عن قاتل ابنه، قبل لحظات من تنفيذ الحكم، في محافظة "رابغ".

وتداول بعض المستخدمين مقاطع فيديو يظهر خلالها الجاني وهو يجلس على الأرض وحوله رجال الأمن استعدادا لتنفيذ القصاص.

وزعم أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أن البلادي رفض الحصول على مبلغ 30 مليون ريال مقابل عفوه، مشيرا إلى أن العفو جاء "لوجه الله" على حد قوله.

من مفاخر #قبيلة_حرب تنازل الرجل الصالح محمد بن دواس البلادي عن قاتل ابنه بعد أن نزل لساحة القصاص في #رابغ ، ابتغاء وجه الله. ورفض عروضا ناهزت 30 مليون ريال، وقال ما معناه عشت فقيرا وسأموت فقيرا وأجري على الله. pic.twitter.com/P0l3rfQ6QO — نواف سليم (@nawwafsaleem) August 12, 2018

وفي مقطع آخر، وثق أحد الحضور لحظة الإعلان عن العفو، والتي شهدت هتافا وتهليلا من الحضور، الذين عبروا عن سعادتهم باللحظة.

وأوضح ناشرو المقاطع أن محمد بن دواس البلادي، عفى عن قاتل ابنه، في خطوة لاقت إشادة كبيرة عبر مواقع التواصل، كونها تتزامن مع أول أيام شهر ذي الحجة.