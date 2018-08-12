رسالة من ملك المغرب إلى رئيس تشاد

أرسل ملك المغرب، محمد السادس، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وبحسب صحيفة الصباح المغربية، أعرب ملك المغرب عن تهانيه الحارة وتمنياته الطيبة للرئيس ديبي، وللشعب التشادي بالتقدم والرخاء.

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وجاء نص الرسالة، "أعرب لكم عن ارتياحي لما يجمع شعبينا من أواصر الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل، وما يربط بلدينا من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، مؤكدا لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى شراكة نموذجية، تخدم مصالح شعبينا الشقيقينط".

وأضاف ملك المغرب، "كما أعرب لفخامتكم عن تثمين المملكة المغربية للجهود الحثيثة التي تقوم بها جمهورية تشاد، تحت قيادتكم، لتعزيز الأمن والسلام بمنطقة الساحل، ودعمها لكل مبادرة تروم تكريس قيم الحوار والتسامح، لخدمة وحدة واستقرار وتنمية قارتنا الإفريقية".