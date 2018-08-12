صواريخ ومدفعية الجيش مستمرة بقتل إرهابيي "النصرة" و"التركستاني" بريف حماة

وجهت وحدات من الجيش السوري ضربات مركزة على تجمعات وخطوط إمداد إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي والمجموعات المرتبطة به في ريف حماة الشمالي.

© Sputnik . basel shartouh غليان مستمر على تخوم إدلب وراجمات الجيش السوري تدمر مواقع "النصرة" شمالي حماة

ودمرت وحدات الجيش العاملة على اتجاه منطقة "سهل الغاب"، بصاروخ موجه سيارة للإرهابيين على طريق جسر الشغور - السرمانية وأوقعت من فيها قتلى من بينهم عبد الرحيم العبدو، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"

وأفاد مراسل "سانا" في حماة بأن سلاح مدفعية الجيش نفذ ضربات مكثفة على محاور تحرك المجموعات الإرهابية وعلى مقرات لإرهابيي "الحزب التركستاني" في محيط بلدة زيزون وبلدة قليدين بريف حماة الشمالي الغربي ما أسفر عن إصابة العديد منهم بينهم 4 إرهابيين بحالة خطرة.

كما دمرت وحدات من الجيش يوم الجمعة الماضي مقرات لإرهابيي "الحزب التركستاني" التابع لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) وما يسمى "كتائب العزة"، وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين في قرى تل واسط والمنصورة والزيارة ومعركبة واللطامنة ومحيط بلدة كفر نبودة وتل الصخر.

وذكرت "سانا" أن المجموعات الإرهابية المنتشرة على طول الحدود الإدارية ما بين حماة وإدلب تضم مئات المرتزقة الأجانب ينتمي أغلبهم لما يسمى "جيش العزة" و"الحزب التركستاني" تسللوا عبر الحدود التركية.