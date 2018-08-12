اليمن... 24 قتيلا وجريحا بتجدد الاشتباكات في مدينة تعز

أوقفت لجنة التهدئة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومسلحي كتائب أبو العباس السلفية، في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز "بأن لجنة التهدئة تمكنت اليوم من وقف الاشتباكات بين قوات اللواء 22 ميكا وكتائب أبو العباس وسط وشرق مدينة تعز".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يقطع خطوط إمداد لـ"أنصار الله"

وأكد المصدر "تمركز العربات الأمنية في مناطق الاشتباكات بالجحملية وحي النقطة الرابعة وقلعة القاهرة وجولة الشيباني ومدرسة أروى وجبل صبر، للحيولة دون تجددها".

مشيراً إلى "مقتل جنديين وإصابة 6 من الجيش، فيما قُتل 5 وجُرح 7 من كتائب أبو العباس، وسقط قتيلين من المدنيين وأربعة جرحى، جراء تجدد الاشتباكات في محيط المستشفى الجمهوري وحيي المجلية والجحملية".

لافتاً إلى "أن المستشفى الجمهوري أغلق أبوابه جراء تجدد الاشتباكات العنيفة في محيطه بين حمايته من الشرطة العسكرية ومسلحي أبو العباس".

ويأتي تجدد الاشتباكات عقب يوم من اجتماع الرئيس اليمني بالقيادات المدنية والعسكرية والأمنية بمحافظة تعز، وتشكيله لجنة رئاسية للوقوف على أوضاع المحافظة والدفع باستكمال تحريرها من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".