اليمن... القوات الحكومية تسقط طائرة استطلاع لـ"أنصار الله"

أسقطت القوات الحكومية المشتركة، يوم الأحد، طائرة استطلاع مسيرة لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة على صفحته "فيسبوك"، إن القوات أطلقت النار على طائرة مسيرة لـ " أنصار الله " أثناء تنفيذ عملية التفاف على مواقع للحوثيين باتجاه شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، لتضييق الخناق عليهم وقطع خطوط الإمدادات عنهم.

ونشر المركز صورة للطائرة المسيرة، تُظهر أنها استطلاعية من نوع راصد والتي تعمل بالكهرباء ويبلغ مداها 35 كيلو متراً وتستطيع التحليق لـ 120 دقيقة.

يشار إلى أن القوات الحكومية سبق وأسقطت 3 طائرات مسيرة لمسلحي "أنصار الله" في الحديدة إحداها في 21 يونيو الماضي بمحيط المطار، كما تمكنت من إسقاط طائرتين بمحافظتي لحج وحجة في يوليو المنصرم، وأخرى في مدينة تعز الثلاثاء الماضي 7 أغسطس الجاري.