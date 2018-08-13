الخارجية المصرية: العلاقات مع أفغانستان شهدت "زخما" على كافة الأصعدة

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الفترة الماضية شهدت زخما كبيرا في العلاقات المصرية الأفغانية على كافة المستويات.

ونقلت الوزارة، في بيان لها، ليل أمس الأحد، عن هاني صلاح القائم بالأعمال المصري في أفغانستان، "قوله إن الفترة القليلة الماضية شهدت زخما كبيرا في العلاقات المصرية الأفغانية على كافة الأصعدة، حيث التقت السفارة بمجموعة من كبار المسئولين الأفغان، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، كما تم إهداؤهم نسخة طبق الأصل من اتفاقية الصداقة الموقعة بين البلدين في 30 مايو/ آيار 1928".

© AP Photo / Massoud Hossaini احتدام القتال في "غزنة" بوسط أفغانستان مع تقدم طالبان

وحسب البيان، الذي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أضاف القائم بالأعمال بالإنابة، أنه:

التقى محمد همايون قيومي وزير المالية — كبير مستشاري رئيس الجمهورية الأفغاني، حيث بحث المسئولان إمكانية الاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات الزراعة، والغزل والنسيج، والتنقيب عن وترميم الآثار، وزيادة عدد المنح المصرية للطلبة الأفغان خاصة الفتيات، بالإضافة إلى عقد اجتماع فني بين المتخصصين من الجانبين لمناقشة سبل زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشملت لقاءات القائم بالأعمال بالإنابة مقابلة الوزير محمد حنيف قطمر مستشار الأمن القومي الأفغاني، حيث أكد على استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لمكافحة الفكر المتطرف، والعمل سويا مع الجانب الأفغاني لنشر تعاليم الإسلام الوسطية من خلال بعثة الأزهر الشريف في أفغانستان.

يذكر أنه تمت إزاحة الستار يوم 6 أغسطس/آب الجاري، عن تمثال السيد جمال الدين الأفغاني بحديقة الحرية والصداقة أمام دار الأوبرا المصرية.