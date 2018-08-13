وفاة شقيقة أمير الكويت... وزعماء الخليج يبعثون برسائل تعزية

وقال الصواغ، اليوم الاثنين، 13 أغسطس/أب، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وسيدي سمو الشيخ نواف الأحمد، أدرك جيدا عمق الجرح ومرارة الفراق التي يعانيها سموكم وتعانيها أسرة الصباح الكرام بوفاة المرحومة بإذن الله الشيخة فريحه الأحمد، ولكنها إرادة الله سبحانه، ولا نملك أمامها إلا أن نقول "إنا لله وإنا إليه راجعون".

سيدي صاحب السمو الشيخ #صباح_الاحمد وسيدي سمو الشيخ #نواف_الاحمد ، ادرك جيداً عمق الجرح ومرارة الفراق التي يعانيها سموكم ويعانيها اسرة #الصباح الكرام بوفاة المرحومة بإذن الله الشيخه #فريحه_الاحمد ، ولكنها إرادة الله سبحانه ، ولا نملك امامها إلا ان نقول "انا لله وانا اليه راجعون". pic.twitter.com/tiyj3Ojo3q — فيصل خليفة الصواغ (@Faisal_Al9awagh) August 13, 2018

وأشار إلى أن الشيخة فريحة عرفت بدورها الإنساني والاجتماعي تجاه كافة شرائح المجتمع واهتمامها بقضايا الأسرة وخاصة الأمهات حيث أطلقت مبادرة الأم المثالية في البلاد منذ أعوام.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد "نعى الدیوان الأمیري المغفور لھا الشیخة فریحة الاحمد الجابر الصباح أرملة المغفور لھ بأذن الله الشیخ راشد الحمود الجابر الصباح عن عمر یناھز 74 عاما وسیوارى جثمانھا الثرى الساعة التاسعة من صباح یوم غد الثلاثاء 14 أغسطس/أب".

بدوره، بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى أمير دولة الكويت، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن "عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعث برقية تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك بوفاة شقيقته الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح". وقد أعرب الملك عن صادق مواساته وخالص تعازيه للأمير.