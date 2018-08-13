تسجيل
12:23 13 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت

    وفاة شقيقة أمير الكويت... وزعماء الخليج يبعثون برسائل تعزية

    © AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat / AFP
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني بالكويت فيصل الصواغ عن وفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، شقيقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

    وقال الصواغ، اليوم الاثنين، 13 أغسطس/أب، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وسيدي سمو الشيخ نواف الأحمد، أدرك جيدا عمق الجرح ومرارة الفراق التي يعانيها سموكم وتعانيها أسرة الصباح الكرام بوفاة المرحومة بإذن الله الشيخة فريحه الأحمد، ولكنها إرادة الله سبحانه، ولا نملك أمامها إلا أن نقول "إنا لله وإنا إليه راجعون".

    وأشار إلى أن الشيخة فريحة عرفت بدورها الإنساني والاجتماعي تجاه كافة شرائح المجتمع واهتمامها بقضايا الأسرة وخاصة الأمهات حيث أطلقت مبادرة الأم المثالية في البلاد منذ أعوام.

    ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد "نعى الدیوان الأمیري المغفور لھا الشیخة فریحة الاحمد الجابر الصباح أرملة المغفور لھ بأذن الله الشیخ راشد الحمود الجابر الصباح عن عمر یناھز 74 عاما وسیوارى جثمانھا الثرى الساعة التاسعة من صباح یوم غد الثلاثاء 14 أغسطس/أب".

    بدوره، بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى أمير دولة الكويت، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

    وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن "عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعث برقية تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك بوفاة شقيقته الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح". وقد أعرب الملك عن صادق مواساته وخالص تعازيه للأمير.

    انظر أيضا:

    إيران توجه دعوة إلى أمير الكويت
    أمير الكويت يؤكد للمالكي حرص بلاده على دعم العراق ومساندته
    بعد قرار إيران... وتأجيل التوجه للسعودية... هدية أمير الكويت تصل العراق
    مع استمرار تردي الأوضاع… توجيه جديد من أمير الكويت بخصوص العراق
    تدخل عاجل من أمير الكويت... بعد "قرار إيران" و"تأجيل التوجه إلى السعودية"
    بعد تحرك قوات الداخلية والحرس الوطني نحو الحدود... أمير الكويت يتحدث
    الكلمات الدلالية:
    تعزية, أميرة خليجية, أخبار الكويت, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, وفاة, الأسرة الحاكمة في الكويت, برقية عزاء, الديوان الأميري الكويتي, العائلة الحاكمة الإماراتية, الحكومة البحرينية, الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, حمد بن عيسى آل خليفة, محمد بن راشد, الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, محمد بن زايد, البحرين, الكويت, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوارق تستعد لإجلاء الناس من جزيرة تراواغان، لومبوك، إندونيسيا 6 أغسطس/ آب 2018
    من هروب الأوروبيين من حر الصيف إلى الاحتفال بيوم الأسد في أغسطس - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك