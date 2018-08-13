المهندسون السوريون يدمرون 61 عبوة قابلة للانفجار في حمص

أعلن مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة لدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الوحدات الفرعية من صلب تنظيم قوات المهندسين العسكريين السورية، قامت بتدمير 61 عبوة قابلة للانفجار في محافظة حمص.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نشرة إعلامية للمركز، بأن وحدات المهندسين العسكريين السورية الفرعية واصلت تنفيذ المهام المخصصة لها بهدف إزالة الألغام من الأراضي والمباني (المنشآت) التي تقع في بلدة عين الزيت ومدينة تلبيسة وقرية سمعليل بمحافظة حمص. وتمت إزالة الألغام من مساحة 4.5 هكتار بالإضافة إلى 5 مبان.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الوحدات الهندسية السورية تطهر 178 هكتارا من الألغام في محافظة حمص

وفي هذا الصدد أشار المركز إلى أنه: "تم اكتشاف وتدمير 61 عبوة قابلة للانفجار، من بينها 15 عبوة ناسفة مبتكرة."

يذكر أنه سبق وتم في محافظة خمص إزالة الألغام من مساحة 218.8 هكتار و710 مبان (منشآت) و43.8 كيلومتر من الطرق. بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 6917 عبوة قابلة للانفجار، من بينها 2147 عبوة ناسفة مبتكرة.