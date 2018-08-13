بن دغر يؤكد أهمية المبادرة الخليجية بمبادئها الخمسة للحفاظ على اليمن

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن المبادرة الخليجية تعد إحدى الركائز الاستراتيجية المهمة في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنة واستقراره.

وقال بن دغر، اليوم الاثنين عقب مؤتمر رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي في اليمن، "إن الأهمية الاستراتيجية للمبادرة الخليجية تكمن في مبادئها الخمسة، وعلى وجه الخصوص المبدأ الذهبي الأول الذي نص على أن جميع الحلول لابد أن تفضي إلى الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن".

مثلت مخرجات الحوار إجماعاً وطنياً حول مجمل القضاياالوطنية التي كانت محل خلاف حاد وشديد فيما بيننا،دموي ببعض مراحله،إنها مشروع عقد اجتماعي وسياسي جديد يعيد تنظيم الحياة في بلادنا على قواعدوأسس جديدة،تؤسس لدولة ونظام سياسي يقوم على مبدأاللامركزية في الحياةالسياسيةوإدارة الشأن العام pic.twitter.com/0wdQ2MpK3I — د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) August 13, 2018

​وفي ما يتعلق بمخرجات الحوار، أكد رئيس الوزراء اليمني أن "مخرجات الحوار، مثلت إجماعا وطنيا حول مجمل القضايا الوطنية التي كانت محل خلاف حاد وشديد فيما بيننا، دموي ببعض مراحله، إنها مشروع عقد اجتماعي وسياسي جديد يعيد تنظيم الحياة في بلادنا على قواعد وأسس جديدة، تؤسس لدولة ونظام سياسي يقوم على مبدأ اللامركزية في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام".