السبسي: واثق من حسم الجدل حول المساواة في الميراث بطريقة راقية

أعرب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الاثنين، عن ثقته من حسم موضوع المساواة في الإرث، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه الاقتراح إلى مجلس النواب، ودعا إلى مراعاة مشاعر الشعب التونسي المسلم وعدم استفزازه.

وقال السبسي، في كلمة له اليوم، "إن الدستور ينص على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة، كما ينص على مساواة المواطنين أمام القانون من دون تمييز".

وأشار السبسي إلى ضرورة "تغيير المجلة المتعلقة بالأحوال الشخصية، كما أنه تم بالفعل تأليف لجنة لتوسيع النظر في الحريات الفردية، وأن اللجنة طلبت فتح الحوار، لكن العديد من الأحزاب لم يستجب لطلبها".

ونفى السبسي مشاركته في وضع الدستور الذي صاغته ترويكا النهضة والمؤتمر والتكتل، منوها إلى أن النهضة لديها مرجعية دينية ولكن لديها مسعى لأن تتطور إلى حركة مدنية.