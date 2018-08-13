السبسي: واثق من حسم الجدل حول المساواة في الميراث بطريقة راقية

وقال السبسي، في كلمة له اليوم، "إن الدستور ينص على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة، كما ينص على مساواة المواطنين أمام القانون من دون تمييز".
وأشار السبسي إلى ضرورة "تغيير المجلة المتعلقة بالأحوال الشخصية، كما أنه تم بالفعل تأليف لجنة لتوسيع النظر في الحريات الفردية، وأن اللجنة طلبت فتح الحوار، لكن العديد من الأحزاب لم يستجب لطلبها".
ونفى السبسي مشاركته في وضع الدستور الذي صاغته ترويكا النهضة والمؤتمر والتكتل، منوها إلى أن النهضة لديها مرجعية دينية ولكن لديها مسعى لأن تتطور إلى حركة مدنية.
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