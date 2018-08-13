مصر للطيران تعلن نقل 55 ألف حاج على 296 رحلة جوية

أعلنت شركة مصر للطيران إنها نقلت، حتى الآن، نحو 55 ألف حاج، من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والترانزيت.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان اليوم الاثنين 13 أغسطس/ آب حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الشركة بدأت العد التنازلي في مرحلة السفر إلى الأراضي المقدسة، حيث سيرت مصر للطيران منذ بداية الموسم في 27 يوليو/ تموز وحتي نهاية رحلات اليوم الاثنين، 296 رحلة جوية من مطار القاهرة والمطارات المصرية إلي جدة والمدينة المنورة.

وأوضح رئيس "القابضة" لمصر للطيران إن الرحلات انطلقت بواقع 140 رحلة جوية إلى المدينة المنورة و156 رحلة جوية إلى جدة، نقلت خلالها 55 ألف 300 حاج من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والترانزيت، بالإضافة إلى رحلات العمل.

وأوضح عادل أن الشركة اتخذت كافة الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة، في مرحلتي الذهاب والعودة، وأضاف أن مصر للطيران من المقرر أن تسير غدا الثلاثاء 17 رحلة جوية تقلع جميعها من مطار القاهرة.

وتابع "الرحلات جميعها من مطار القاهرة، عدا رحلة من مطار أسوان بمعدل 12 رحلة إلى جدة و5 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 3715 حاجا من حجاج تضامن المؤسسة وبني سويف وأسوان وكفر الشيخ وأسيوط وقنا والمنيا، وبعثات الداخلية، وحجاج السياحة، وترانزيت أكرا ولندن ولاجوس ومدريد وامستردام وشارل ديجول وتورنتو ونيويورك وفيينا والجزائر وكانو ولارناكا وأثينا، وحج أفراد وأجانب بالإضافة إلى رحلات العمل".