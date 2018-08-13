القوات العراقية تحبط هجوما إرهابيا على أشهر مطاعم البلاد

أحبطت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، 13 أغسطس/آب، هجوما إرهابيا لاستهداف المواطنين قرب أحد المطاعم الشعبية الشهيرة في العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان أورده مركز الإعلام الأمني وتلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات شرق الأنبار، وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إحباط عملية إرهابية بواسطة دراجة نارية لاستهداف الأبرياء في أحد الأزقة المقابلة لمطعم (حجي حسين) في الفلوجة، غربي البلاد".

© AP Photo / القوات العراقية تشتبك مع عناصر من "داعش" قرب حدود سوريا

وأوضحت الدفاع، أن رجال الاستخبارات العسكرية، تمكنوا من تحديد موقع الدراجة النارية، في ضوء المعلومات المتوفرة وقد تم تفكيكها من قبل المفارز الهندسية التابعة للقيادة بلا حادث يذكر.

ويعرف أن مطعم حجي حسين، من أشهر المطاعم في العراق، وله فرع أخر في مدينة بغداد بجانب الكرخ، ويقدم أشهر الأكلات الشعبية المعروفة، وعلى رأسها القوزي، والمندي، والدولمة، والمشاوي، وغيرها.

يذكر أن الفلوجة، إحدى أبرز مدن الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غرباً، وتعتبر أول مدينة يستولي عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في مطلع عام 2014، وخسر سيطرته عليها في مايو/ أيار 2016.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو ، 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.