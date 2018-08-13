الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا تجاه نجران

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الاثنين 13 أغسطس/آب، اعتراضها صاروخا باليستيا تجاه نجران.

وقالت وسائل إعلام سعودية عديدة إن قوات الدفاع الجوي السعودي أعلنت اعتراضها صاروخا باليستيا، أطلقته "ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية باتجاه نجران".

© AP Photo / French Army أنصار الله تعلن استهداف معسكر سعودي في عسير بصاروخ باليستي

وتعترض الدفاعات الجوية السعودية منذ فترة صواريخ باليستية عديدة يتم إطلاقها من قبل جماعة أنصار الله باليمن.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن "قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي على نجران".

وكان الإعلام الحربي التابع لحزب الله قد أعلن في وقت سابق إطلاق صاروخ باليستي على هدف سعودي في نجران.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على صنعاء.

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وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.