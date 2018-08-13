إفشال تشكيل مجاميع إرهابية في العراق

فككت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، 13 أغسطس/آب، خلية إرهابية كانت تتحرك لتنفيذ عملية إرهابية، في مركز محافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غرباً.

وأفادت وزارة الدفاع العراقية في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، ظهر اليوم، بأن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستناداً، إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر.

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وأوضحت الدفاع، أن العناصر كانوا يتحركون لتشكيل مجموعة من الخلايا الإرهابية، حيث تم مراقبة تحركاتهم، والقبض عليهم في مناطق زنكورة، والبو طبيان، والقرية العصرية، في مدينة الرمادي مركز الأنبار، غرب العراق.

ولفتت وزارة الدفاع العراقية، إلى أن عناصر الخلية، هم من المطلوبين لجهات أمنية عدة وللقضاء على وفق المادة 4/1 إرهاب. وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

وتعتبر محافظة الأنبار، من أكبر مدن البلاد، إثر تشكل ثلث مساحة الأراضي العراقية، وتحدها ثلاث دول من الجهة الغربية وهي: الأردن، وسوريا، والسعودية، وكانت أجزاء واسعة منها تحت سطوة "داعش" الذي تقهقر ودحر بعمليات نوعية ومعارك طاحنة خاضتها القوات العراقية على مدى السنوات الماضية.