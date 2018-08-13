الأردن يطمح للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

عمان — سبوتنيك. وقال العضايلة في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "الأردن يعمل مع الجهات الروسية بشكل مستمر" كي يكون الأردن "مركزا للخدمات اللوجستية لإعادة إعمار سوريا وبشكل خاص تقديم الخدمات اللوجستية، وذلك بحكم أن الأردن جارا لسوريا والأردن دولة مستقرة، ولديها أنظمة وقوانين مستقرة وجاذبة للاستثمارات ونظام مالي وبنكي متطور".
ويبذل الأردن مساع حثيثة من أجل المشاركة في جهود إعادة الإعمار في سوريا والعراق.
كما أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار الأردنية مهند شحادة أكد، خلال مباحثات أجراها مع وفد من مجلس الأعمال الأمريكي في آذار/ مارس الماضي، ضرورة استثمار المرحلة المقبلة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن والدور الذي ستلعبه كبوابة رئيسية في إعادة إعمار سوريا والعراق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)