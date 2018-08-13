الأردن يطمح للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

صرح السفير الأردني في موسكو أمجد عودة العضايلة، بأن عمان مستمرة في العمل مع موسكو من أجل أن يكون الأردن "مركزا للخدمات اللوجستية لإعادة إعمار سوريا"، مشيرا إلى أن بلاده دولة مستقرة ولديها قوانين جيدة للاستثمار.

عمان — سبوتنيك. وقال العضايلة في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "الأردن يعمل مع الجهات الروسية بشكل مستمر" كي يكون الأردن "مركزا للخدمات اللوجستية لإعادة إعمار سوريا وبشكل خاص تقديم الخدمات اللوجستية، وذلك بحكم أن الأردن جارا لسوريا والأردن دولة مستقرة، ولديها أنظمة وقوانين مستقرة وجاذبة للاستثمارات ونظام مالي وبنكي متطور".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin لبنان يعول على المشاركة في إعادة إعمار سوريا

وأعرب السفير الأردني عن أمله بأن "لا يكون هنالك أي معيقات: "تواجه الأردن في موضوع إعادة إعمار سوريا ، مؤكدا على أن: "سوريا بلد شقيق وجار ومستقبل هذا البلد والحفاظ على وحدة أراضيه وإعادة بناء ما دمر من المدن مصلحة أردنية وأمر يهم الأردن مثلما يهم سوريا".

ويبذل الأردن مساع حثيثة من أجل المشاركة في جهود إعادة الإعمار في سوريا والعراق.

كما أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار الأردنية مهند شحادة أكد، خلال مباحثات أجراها مع وفد من مجلس الأعمال الأمريكي في آذار/ مارس الماضي، ضرورة استثمار المرحلة المقبلة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن والدور الذي ستلعبه كبوابة رئيسية في إعادة إعمار سوريا والعراق.