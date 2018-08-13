"حدث عسكري" قطري في السودان

تخرجت دفعة عسكرية جديدة من الضباط في الجيش القطري من الكلية الحربية السودانية، في خطوة تعكس مدى متانة وعمق العلاقات بين الخرطوم والدوحة.

وفي حفل أقيم بالكلية الحربية السودانية، تخرج أكثر من مئة ضابط برتبة ملازم من الجيش القطري ضمن دفعات الكليات الحربية، وتزامن ذلك مع احتفال السودانيين بالذكرى الـ64 لتأسيس قواتهم المسلحة، وذلك وفقا لموقع "الخليج أون لاين".

© AFP 2018 / LUCAS JACKSON / POOL السودان: السفير القطري يغادر والأمير تميم يتصل بالبشير

ووصف الملحق العسكري القطري للتدريب العميد ركن عبد الله المهنا الحدث، بأنه "عرس عسكري ومدني في الوقت نفسه". وأضاف "نحن نحتفل بأبنائنا، والسنوات القادمة ستظهر مدى تطور العلاقات الإستراتيجية من خلال التمارين المشتركة بيننا وبين القوات العسكرية السودانية".

وشاركت في حفل التخرج، أسر قطرية انتقلت للعاصمة الخرطوم في رحلة جوية امتدت لسبع ساعات، ووصفت تلك الأسر، التدريبات العسكرية لأبنائها بالمهمة والمعبرة عن عمق العلاقة بين البلدين.

ونهاية العام الماضي، أجرى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم في الخرطوم، مباحثات مع الرئيس عمر البشير ورئيس أركان الجيش الفريق عماد الدين عدوي ركزت على التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

وبالإضافة للمجال العسكري، يقدر حجم الاستثمارات القطرية في السودان بأكثر من 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، إلى جانب مشروعات استثمارية أخرى لشركات تعمل في البنى التحتية.