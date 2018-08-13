المفوض السامي لشؤون اللاجئين: لا ضامن لعودة اللاجئين السوريين في ظل استمرار الصراع

القاهرة — سبوتنيك. قال غراندي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في برلين، "لا يمكن أن نسمح بعودة اللاجئين في شروط تتسم بالخطر"، مشددا على أنه "من السابق لأوانه الآن الحديث عن عودة اللاجئين السوريين لديارهم".
في سياق متصل، تتواصل عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين المتواجدين في لبنان على مراحل، وتم نقل، اليوم الاثنين، حوالي 200 لاجئ من قرى شبعا والعرقوب جنوبي لبنان إلى قراهم في المقلب الشرقي لجبل الشيخ، وتعمل قوى الأمن العام اللبناني على إنجاز إجراءات ومعاملات العودة وتسجيل أسماء العائدين.
وقال النائب اللبناني قاسم هاشم لـ"سبوتنيك": "هذه الدفعة الثالثة التي تغادر منطقة شبعا والعرقوب وتضاف إلى الدفعات التي غادرت في باقي المناطق، وهي تأكيد على أن النازحين السوريين تواقين للعودة إلى وطنهم وقراهم بعد أن عاد الاستقرار والأمن إلى مساحات واسعة من الأراضي السورية وهو ما يتوجب علينا كلبنانيين إلى مساعدتهم أكثر فأكثر".
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