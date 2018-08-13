السيسي: مصر تجدد رفضها بشكل قاطع لتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 13 أغسطس/آب، إن مصر تجدد رفضها بشكل قاطع، تحول اليمن إلى "موطئ نفوذ" لقوى غير عربية.

وجاءت تصريحات السيسي في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

وقال الرئيس المصري: "نرفض أن يتحول اليمن إلى منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية".

وتابع "زيارة الرئيس اليمني لمصر تكتسب أهمية خاصة في ظل المرحلة التي تمر بها بلاده، وأؤكد حرصي على تطوير أواصر العلاقات بين البلدين".

ومضى "إنني على ثقة في قدرة اليمن لاستعادة عافيته، دون النظر لأصحاب المصالح الضيقة، أؤكد حرص مصر على استقرار ووحدة اليمن".

وأشار إلى أن "أمن واستقرار اليمن أهمية قصوى لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، ونرحب بجهود المبعوث الأممي لاستئناف المفاوضات، وفقا للمرجعيات الأساسية".