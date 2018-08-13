مسلحو "أنصار الله" يقتحمون موقعين في نجران ومقتل جندي سعودي في جازان

اقتحم مسلحو جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، موقعين تتحصن بهما قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية، فيما قام قناصتها بقتل جندي سعودي في جبل مشعل بجازان المجاورة.

القاهرة — سبوتنيك وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، أن "مسلحي أنصار الله اقتحموا موقعين لقوات الرئيس هادي قبالة جبل السديس في نجران".

© AP Photo / Jon Gambrell بعد صاروخ "جازان"... الكويت تبعث رسائل عاجلة إلى الملك سلمان

وأشار إلى "سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين بينهم اثنان من القيادات خلال عملية الاقتحام، علاوة على إعطاب 3 آليات".

وفي سياق متصل، أفاد المصدر بأن "مسلحي أنصار الله قنصوا جنديا من الجيش السعودي في جبل مشعل بجيزان".

يذكر أن جماعة "أنصار الله" تشن هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جازان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان.