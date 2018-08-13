قرار عاجل من رئيس الإمارات بشأن عيد الأضحى

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرارا عاجلا بشأن عيد الأضحى.

وأمر ابن زايد، بالإفراج عن 704 سجناء، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، كما تكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم ـ تنفيذا لتلك الأحكام ـ وذلك بمناسبة عيد الأضحى، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

#رئيس_الدولة يأمر بالإفراج عن 704 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة بمناسبة #عيد_الأضحى المبارك، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام#وام pic.twitter.com/gLGqWdWQk4 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 13, 2018

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص رئيس دولة الإمارات، على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

وكان مجلس الوزراء في الإمارات، قد وجه باعتماد إجازة عيد الأضحى المبارك للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 19 أغسطس/ آب الجاري، حتى يوم الخميس 23 أغسطس، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 26 أغسطس، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".