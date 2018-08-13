الكويت توضح حقيقة ما دار في اجتماع المطار ودعم المليار دولار

كشفت الكويت، اليوم الاثنين، حقيقة ما وصف بالاجتماعات العاجلة التي تمت في مطار الكويت، وتحركها بتقديم دعم بـ1.6 مليار دولار أمريكي.

وكانت أنباء عديدة قد تم تداولها عن أن الكويت ستضخ مبلغ 500 مليون دينار كويتي أي ما يصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي، من أجل دعم وإنقاذ الليرة التركية، التي عانت من هبوط حاد الفترة الماضية.

© AFP 2018 / OZAN KOSE تركيا تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة تراجع قيمة الليرة

من جانبها، قالت وزارة المالية الكويتية في بيان نشرته وكالة أنباء الكويت الرسمية "كونا" إن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، عقد اجتماعا مع وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، مساء أمس في مطار الكويت.

وقالت إن الاجتماع تطرق إلى إطلاع الإدارة المالية في الكويت على آخر التطورات الاقتصادية في تركيا، لا سيما أن الكويت تمتلك استثمارات عديدة في تركيا.

(المالية) الكويتية تنفي صحة ضخ الكويت 500 مليون دينار لدعم العملة التركية https://t.co/nJf9IMSyYr

(هـ.ن) pic.twitter.com/4f5P0TjeQQ — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 13, 2018

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى أي دعم من الكويت للعملة التركية، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات مالية أو استثمارية في هذا الشأن.