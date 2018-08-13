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    روسيا معكم...مع الحب تزين موائد الفقراء بحلب

    "روسيا معكم... مع الحب" تزين موائد الفقراء في حلب (فيديو وصور)

    © Sputnik . Mostafa Rustom
    العالم العربي
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    لم يقتصر الحضور الروسي ميدانيا على الأرض السورية كقوة رديفة للجيش العربي السوري في الحرب ضد الإرهاب فحسب، بل تعزز الدور الروسي كمساند أيضا للشعب السوري عبر الأعمال الإنسانية والإغاثية، وتضطلع جمعيات خيرية روسية بلعب دور في هذا المجال الخيري تضامنا مع الشعب السوري وبالتنسيق مع مركز المصالحة الروسي، ليعيد للذاكرة قوة ومتانة العلاقة السورية الروسية.

    حينما نقرأ عبارة "روسيا معكم… مع الحب" على كيس مخصص للخبز فهذا ليس مجرد كلمات تحمل في طياتها شعارا براقا، بل هو فعل على أرض الواقع حولته جمعية روسية صديقة للشعب السوري إلى عمل دؤوب مبني على المحبة، ومن خلاله حضرت هذه الكلمات على موائد الفقراء.

    ففي محاولة من جمعية الشهيد "أحمد قاديروف" الروسية (شيشانية الأصل) للوقوف إلى جانب العائلات السورية المنكوبة، تمكنت من تشغيل مخبز آلي يقوم بإنتاج الخبز وتوزيعه مجانا للعائلات المنكوبة وبكميات كبيرة يوميا.

    ممثل الجمعية في سوريا الأستاذ محمد سبسبي أوضح لوكالة "سبوتنيك" أن الجمعية التي بدأت نشاطها في البلاد عام 2014 تقدم دعما ماديا وعينيا للمحتاجين من السوريين المنكوبين كمساعدة من الشعب الروسي والشيشاني موضحا أن الجمعية " تنتج يوميا 1.5 طنا إلى طنين إثنين من الخبز وتوزعها على الأحياء الشرقية في حلب وريفها المتضرر، والأماكن المنكوبة، وتوصلها للأسر والعائلات المتضررة للتخفيف قدر المستطاع من صعوبات الحياة ".

    وأضاف السبسبي: الجمعية تقوم بالتنسيق مع مركز المصالحة الروسي وتعمل بطاقة مضاعفة للتدخل السريع في المناطق المنكوبة بمختلف المحافظات السورية، في حمص وحلب ودمشق وأريافها، وتقدم السلل الغذائية والألبسة والأغطية والدعم المادي بهدف تخفيف معاناة الناس"، وقد قامت بتوزيع 35 ألف سلة غذائية بمناطق منكوبة مختلفة في سوريا، إضافة إلى 20 ألف سلة صحية عاملة وفق مبدأ التدخل السريع للإغاثة.

    روسيا معكم...مع الحب تزين موائد الفقراء بحلب
    © Sputnik . Mostafa Rustom
    "روسيا معكم...مع الحب" تزين موائد الفقراء بحلب

    وأوضح السبسبي الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية، وممثل "الصندوق" في الشرق الأوسط، أن هذه الجمعية تقدم الدعم الإنساني في عدد من دول العالم، وهي تحمل اسم الرئيس الشيشاني الشهيد أحمد قاديروف والد الرئيس الحالي رمضان قاديروف، وتترأسه أرملة أحمد قاديروف الذي لقي مصرعه بعمل إرهابي استهدفه أثناء الاحتفال عام 2004 بعيد النصر على النازية.

    روسيا معكم...مع الحب تزين موائد الفقراء بحلب
    © Sputnik . Mostafa Rustom
    "روسيا معكم...مع الحب" تزين موائد الفقراء بحلب

    جدير بالذكر أن ممثل الجمعية في الشرق الأوسط هو عضو مجلس الشيوخ الروسي "عن جمهورية الشيشان" الدكتور زياد سبسبي، وهو عربي سوري، ويعد أول عضو عربي في مجلس الشيوخ الروسي.

    روسيا معكم...مع الحب تزين موائد الفقراء بحلب
    © Sputnik . Mostafa Rustom
    "روسيا معكم...مع الحب" تزين موائد الفقراء بحلب

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