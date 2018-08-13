سلاح الجو العماني ينفذ عملية طارئة... الأولى في اليمن منذ الحرب

أجرى سلاح الجو العماني، يوم أمس الأحد، عملية جوية طارئة لنقل 150 من جرحى الجيش الوطني الموالي للشرعية للعلاج في المستشفيات الهندية، وذلك بعد تسهيل مسقط دخولهم إلى الأراضي العمانية، عبر معبر شحن حدودي مع اليمن، وإنهاء إجراءات سفرهم إلى الهند، وفقا لصحيفة "المشهد اليمني".
وتولى سلاح الجو السلطاني مهمة نقل الجرحى إلى قاعدة السيب الجوية لتلقي العلاج اللازم في محافظة مسقط بطائرات مجهزة طبيا، بحسب صحيفة "عمان".
واستقبلهم الجيش العماني ونقلهم بواسطة الحافلات إلى قاعدة ثمريت الجوية برفقة طاقم طبي من الخدمات الطبية للقوات المسلحة، كما وسيتم نقل بعض الجرحى والمصابين إلى جمهورية الهند للعلاج هناك بعد اكتمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن من السفارة الهندية في مسقط.
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