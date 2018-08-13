سلاح الجو العماني ينفذ عملية طارئة... الأولى في اليمن منذ الحرب

نفذ سلاح الجو العماني، يوم أمس الأحد، عملية طارئة، هي الأولى من نوعها، خصوصا بعد رفض السلطنة المشاركة في العمليات العسكرية المستمرة منذ 3 سنوات بقيادة السعودية.

أجرى سلاح الجو العماني، يوم أمس الأحد، عملية جوية طارئة لنقل 150 من جرحى الجيش الوطني الموالي للشرعية للعلاج في المستشفيات الهندية، وذلك بعد تسهيل مسقط دخولهم إلى الأراضي العمانية، عبر معبر شحن حدودي مع اليمن، وإنهاء إجراءات سفرهم إلى الهند، وفقا لصحيفة "المشهد اليمني".

وتولى سلاح الجو السلطاني مهمة نقل الجرحى إلى قاعدة السيب الجوية لتلقي العلاج اللازم في محافظة مسقط بطائرات مجهزة طبيا، بحسب صحيفة "عمان".

© REUTERS / Khaled Abdullah الحوثي يفاجئ "التحالف العربي" بشأن العمليات البرية والبحرية والجوية في اليمن

واستقبلهم الجيش العماني ونقلهم بواسطة الحافلات إلى قاعدة ثمريت الجوية برفقة طاقم طبي من الخدمات الطبية للقوات المسلحة، كما وسيتم نقل بعض الجرحى والمصابين إلى جمهورية الهند للعلاج هناك بعد اكتمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن من السفارة الهندية في مسقط.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.