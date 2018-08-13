العراق وبتروفاك البريطانية يوقعان عقدا لبناء محطة معالجة في حقل مجنون النفطي

وقع العراق عقدا بقيمة 369 مليون دولار مع شركة بتروفاك البريطانية، اليوم الإثنين، لبناء منشأة لمعالجة النفط الخام في حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. قال الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "العقد وقع مع الشركة البريطانية ظهر اليوم في البصرة مع شركة نفط البصرة التي تقوم بتطوير حقل مجنون النفطي".

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وأضاف أن "العقد يقضي بأن تقوم شركة بتروفاك ببناء منشأة خاصة بمعالجة النفط الخام في الحقل".

وكانت وزارة النفط العراقية قد وقعت، في نيسان/ أبريل الماضي، عقدين مع شركة "انتون" الصينية وشركة "كي بي آر" الأمريكية لتشغيل وصيانة حقل مجنون النفطي بقيمة بلغت 118 مليون دولار ولمدة سنتين.

ويعتبر حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة، جنوبي العراق، أحد أكبر الحقول النفطية في العالم، ويحتوي على 11 مكمن نفطي متعددة وقادرة على الإنتاج، وتُقدّر احتياطاته بنحو 42 مليار برميل من خام النفط، ونحو 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.