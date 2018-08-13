السودان يعلق رسميا على أمر الملك سلمان

علق سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية، عبد الباسط بدوي السنوسي، على الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشاد السفير باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء القوات المسلحة السودانية، والجيش الوطني اليمني، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

© AP Photo / Hassan Ammar الملك سلمان وولي عهده يتخذان قرارا عاجلا بشأن اليمن... وحكومة هادي تعلق

وأكد السنوسي أن ذلك يدل على المكانة الكبيرة وتقدير قيادة المملكة الوفيَة، وهي امتداد لعطاء المملكة تجاه أشقائها، وأن هذا الإسهام وجد استحساناً في نفوس ذوي الشهداء الكرام، وهو موقف ليس بغريب على المملكة التي عرفت عبر تاريخها بالوفاء وخدمة المسلمين في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، والذي يُبادل شهداؤنا وذويهم وفاءً بوفاء.

وثمن السفير الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الإشراف على تنفيذ البرنامج كل عام في إطار متابعة وحرص وعناية المشرف العام على البرنامج الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتحقيق تطلعات قادة المملكة في هذا البرنامج النوعي الذي يعكس عنايتهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين.