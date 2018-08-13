المالكي: الحوثيون استهدفوا مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بقذائف الهاون

قال المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، اليوم الإثنين 13 أغسطس/آب، "إن ميليشيات الحوثي استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة بقذائف الهاون".



وتابع المالكي في تصريحات نقلتها صحيفة سبق السعودية، "أن التحالف يبذل كافة الجهود لضمان أمان وحرية الملاحة، وميليشيات الحوثي تواصل عملياتها الإرهابية في إطلاق الصواريخ تجاه المدنيين في المملكة".

“المالكي”: حكومة #المملكة تقدم 60 مليون دولار شهريًا لدعم محطات الكهرباء في #اليمن، والتحالف يدعم كل الجهود للتصدي لوباء #الكوليرا في اليمن. — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ١٣ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف المتحدث باسم التحالف، " أن حكومة المملكة تقدم 60 مليون دولار شهريا لدعم محطات الكهرباء في اليمن، والتحالف يدعم كل الجهود للتصدي لوباء الكوليرا في اليمن".



”المالكي”: #التحالف يبذل كافة الجهود لضمان أمان وحرية الملاحة، وميليشيات #الحوثي تواصل عملياتها الإرهابية في إطلاق الصواريخ تجاه المدنيين في #المملكة. pic.twitter.com/npQHrQzW1j — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ١٣ أغسطس ٢٠١٨



#اليمن | المالكي: التحالف يعمل على وقف تجنيد الحوثيين للأطفالhttps://t.co/5t3eIvPjBE — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) ١٣ أغسطس ٢٠١٨ وأشار المالكي إلى أن " التحالف يعمل على وقف تجنيد الحوثيين للأطفال، وأننا سنواصل جهودنا في محاربة الإرهاب".

وأتم: " الحكومة اليمنية تحذر الصيادين من تجاوز المياه الإقليمية اليمنية".

وأعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم، اعتراضها صاروخا باليستيا تجاه نجران.

وقالت وسائل إعلام سعودية عديدة، "إن قوات الدفاع الجوي السعودي أعلنت اعتراضها صاروخا باليستيا، أطلقته "ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية باتجاه نجران".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على صنعاء.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.