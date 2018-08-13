بالصور... الجيش السوري يقضي على مجموعة داعشية ويأسر أحد أفرادها في بادية السويداء

وأضاف مراسل "سبوتنيك": إن وحدات الجيش العربي السوري استكملت اليوم تحرير كامل منطقتي قبر الشيخ حسين والهبارية الواقعتين في الحدود الادارية بين محافظتي السويداء وريف دمشق، وباتت تحاصر من تبقى من إرهابيي "داعش" في تلول الصفا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من مقاتلي التنظيم المتطرف قتلوا اليوم كما تم تدمير العديد من الآليات والأسلحة التابعة
وبين المراسل أن وحدات الجيش استكملت اليوم تثبيت نقاطها في المنطقة لمواجهة أي محاولة من قبل مقاتلي التنظيم للتسلل أو مهاجمة نقاط الجيش، التي انتشرت في الساعات الأخيرة على تلال الضبع وأسدي ورياحة، آخر المواقع التي تم التقدم إليها بعد سحق إرهابيي "داعش".
واستأنف الجيش السوري الخميس الماضي هجوما واسعا في بادية السويداء وذلك بعد تثبيت مواقعه ونقاط تمركزه على جميع محاور العملية العسكرية التي يشنها لتطهير البادية من التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا)، مكبدا الجماعات الإرهابية المسلحة خسائر بالغة في العتاد والأرواح، وقاطعا خطوط إمداد التنظيم المتطرف من منطقة التنف التي أنشأت فيها الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية تستخدمها لتجميع الإرهابيين وتدريبهم بغية شن هجمات تهدف لزعزعة الاستقرار في سوريا.
وشن تنظيم "داعش" في الـ 25 من شهر يوليو/ تموز الماضي هجوما على مدينة السويداء وعدد من القرى بالريفين الشرقي والشمالي في المحافظة، مستخدما انتحاريين مزودين بأحزمة ناسفة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الإرهابيين المزودين بأنواع مختلفة من الأسلحة، هاجموا منازل المواطنين في قرى المتونة ودوما وتيما والشبكي بريف السويداء الشمالي، ما أسفر عن مقتل 215 مدنيا وإصابة نحو 175، واختطاف عشرات المدنيين معظمهم من النساء.
- الجيش السوري يقضي على مجموعة داعشية ويأسر أحد أفرادها في بادية السويداء© Sputnik .
- الجيش السوري يقضي على مجموعة داعشية ويأسر أحد أفرادها في بادية السويداء© Sputnik .
- الجيش السوري يقضي على مجموعة داعشية ويأسر أحد أفرادها في بادية السويداء© Sputnik .
- الجيش السوري يقضي على مجموعة داعشية ويأسر أحد أفرادها في بادية السويداء© Sputnik .
- الجيش السوري يقضي على مجموعة داعشية ويأسر أحد أفرادها في بادية السويداء© Sputnik .
- الجيش السوري يقضي على مجموعة داعشية ويأسر أحد أفرادها في بادية السويداء© Sputnik .
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