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    الكعبة المشرفة في موسم الحج

    نائب مفتي روسيا: نتمنى من وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد المنح إلى 25000

    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    العالم العربي
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    يستعد الحجاج الروس للتوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والوقوف على جبل عرفة في 22 من الشهر الجاري آب/ أغسطس.

    الكعبة المشرفة في موسم الحج
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
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    في هذا الصدد أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا خاصا مع نائب الرئيس المشترك لمجلس مفتي روسيا، النائب الأول لرئيس الإدارة الدينية لمسلمي القسم الآسيوي في روسيا، فوزي سيدو، ليروي تفاصل استعدادات روسيا لفريضة الحج.

    أشار سيدو إلى أن عدد المسلمين في روسيا يبلغ نحو 25 مليون مسلم، وتقوم بعثة الحج الروسية (حاج ميسيا) بتقديم طلب إلى وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية للحصول على منح تمكن الحجاج الروس من زيارة بيت الله الحرام.

    وأوضح سيدو بأن المملكة تخصص 20500 منحة لروسيا مشيرا إلى أن هذا العدد ضئيل مقارنة بعدد الراغبين في أداء الفريضة. وبين نائب مفتي روسيا بأن بعثة الحج الروسية تقوم بتوزيع المنح على الإدارات الدينية المركزية الموجودة في روسيا التي تقوم بدورها بتقديم المنح إلى الشركات السياحية المختصة ببرامج رحلات الحج.

    ولفت سيدو إلى أن بعثة الحج الروسية بالتعاون مع أبناء الجاليات من دول الاتحاد السوفييتي السابق تقوم باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة للحفاظ على سلامة وأمن الحجاج من حدوث أي طارئ أو حدوث مأساة معينة. وقال: "نحن نتعامل مع مختلف إدارات الجاليات وخاصة مواطني دول الاتحاد السوفييتي السابق والتي تتخذ جميع الإجراءات في حال حدوث مأساة أو حادث أو وفاة لا قدر الله."

    وردا عن سؤال كيف يتم قبول الطلبات المقدمة، أوضح نائب المفتي بأنه يتم الموافقة على الطلبات المقدمة على أساس الأولوية وقال: "نحن نعطي الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ولكن بما أن عدد المنح المقدمة محدود، يتم إعطاء المنح حسب الأسبق في التقديم، لذلك تبدأ ترتيبات الحج قبل شهر رمضان، ويفضل على الشخص الراغب في الحج أن يحسم أمره خلال شهر رمضان على أبعد تقدير".

    وحول التسهيلات المقدمة هذا العام كشف سيدو بأن ارتفاع مستوى الأمان، هو أهم ما يميز الحج هذا العام والذي سبقه، وقال: "تتخذ السعودية كل الإجراءات التي من شأنها أن تؤمن سلامة الحجاج، ففي هذا العام تم تقديم ساعة يد لكل حاج، تقوم بتحديد مكانه بدقة، الأمر الذي يوفر مزيدا من الأمان والسلامة للحجاج، ويمنع حدوث أية مأساة، خاصة بالنسبة للمتقدمين والمتقدمات في السن والذين يشعرون بشوق كبير لزيارة بيت الله الحرام."

    وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه روسيا خلال فترة التحضيرات للحج، قال سيدو: "نعاني من صعوبة واحدة فقط وهي حاجتنا الماسة إلى تخصيص عدد أكبر من المنح، لأن عدد الراغبين في أداء فريضة الحج في روسيا كبير جدا، ونأمل أن يتم تخصيص 25000 منحة لروسيا على الأقل.

    وأضاف: "نتمنى من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أن ترفع عدد المنح المقدمة لروسيا، عدد كبير من المسلمين في روسيا والدول المجاورة يتمنون أن تسنح لهم الفرصة للحج إلى بيت الله الحرام وزيارة الكعبة الشريفة، ونحن نحمل عبئنا وعبء غيرنا ونحن سعداء بهذا العبء ونتمى أن نخدم كل مسلمي العالم وليس روسيا فقط."ً 

    الكلمات الدلالية:
    بيت الله الحرام, فريضة الحج, مناسك الحج, حجاج بيت الله الحرام, أداء العمرة, مسلمين, الحج, السعودية, روسيا
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