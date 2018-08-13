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18:48 13 أغسطس/ أب 2018
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    زعماء من جنوب السودان وأفريقيا في اجتماع للسلام بين الأفرقاء

    الخرطوم يدعو "الترويكا" والاتحاد الأوروبي لدعم اتفاق السلام في جنوب السودان

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    العالم العربي
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    دعا السودان دول الاتحاد الأوروبي والترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، لدعم اتفاق السلام الموقع مؤخرا بين الفرقاء في جنوب السودان.

    الخرطوم — سبوتنيك. قال الناطق باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، التقى بمكتبه سفراء دول الترويكا والاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم.

    رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم الحركة الشعبية المعارضة رياك مشار في الخرطوم
    © REUTERS /
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    وقدم الوزير السوداني شرحا وافيا لنتائج اجتماع وزراء خارجية دول "إيجاد" (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا)، الذي انعقد مؤخرا في الخرطوم، موضحا أنها تركزت حول رسم خارطة طريق لتجاوز بعض القضايا العالقة وخلق آلية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام، التي وقعها الفرقاء في الخامس من أغسطس الجاري بالخرطوم خلال المرحلة الانتقالية، بما يضمن استدامة السلام والاستقرار بجمهورية جنوب السودان.

    ودعا الوزير، بحسب البيان، المجتمع الدولي لمساندة ودعم عملية السلام، كما ناشد دول الترويكا بصفة خاصة لتقديم الدعم المباشر لاتفاق السلام الذي تحقق في الخرطوم تحت مظلة "إيجاد"، معتبرا ذلك إحدى ضمانات استدامة السلام بجنوب السودان.

    وأضاف البيان أن الدرديري دعا إلى عقد اجتماع مشترك يضم وزراء خارجية دول "إيجاد" ووزراء خارجية دول الترويكا في أقرب وقت يتم التوافق عليه بين الجانبين.

    وأوضح البيان أن السفراء جددوا مواقف دولهم الداعمة لنتائج عملية السلام، التي تحققت في الخرطوم، ووعدوا بنقل رسالة الوزير إلى عواصم دولهم، مجددين حرصها على التعاون من أجل استدامة السلام بجمهورية جنوب السودان.

    ووقعت أطراف الصراع في جنوب السودان في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز الماضي في الخرطوم اتفاقية قسمة السلطة بعد قرابة شهر من الاتفاق على وقف إطلاق النار.

    وشهدت دولة جنوب السودان حديثة الاستقلال من السودان الشمالي حربا مدمرة منذ العام 2013، وتسبب هذه الحرب الأهلية في تشريد الملايين وقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين.

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    أخبار السودان, الترويكا, الاتحاد الأوروبي, جنوب السودان, السودان
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