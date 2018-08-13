بتوجيه عاجل من أمير الكويت... شاحنات تتحرك نحو العراق

تحركت شاحات من الكويت إلى العراق، وذلك بعد توجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

سلمت الكويت، اليوم الاثنين، لوزارة الموارد المائية في جمهورية العراق أربع وحدات لتحلية المياه، وذلك في إطار تقديم الدعم للأشقاء في العراق، بناء على توجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بو شهري، أن الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدات تصل إلى مليون جالون إمبراطوري باليوم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأشار إلى أن التسليم تم صباح اليوم على الحدود الكويتية العراقية؛ حيث قام وفد فني من وزارة الكهرباء والماء بتسليم هذه الوحدات إلى المسؤولين في وزارة الموارد المائية العراقية وذلك بحضور قنصل عام الكويت في البصرة يوسف الصباغ.

الوسط| الكويت تقدم أربع وحدات لتحلية المياه دعما للعراق https://t.co/LvmO8jZtJK pic.twitter.com/eo3OHLe5CK — جريدة الوسط الكويتية (@Alwasatkuwait) August 13, 2018

يذكر أن وزارة الكهرباء والماء الكويتية قد تبرعت الشهر الماضي بعدد 17 مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية تبلغ 30 ألف كيلو واط وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة العراقية.

من جانبه قال القنصل الكويتي العام في محافظة البصرة يوسف الصباغ في بيان أصدرته القنصلية إن هذه المحطات جاءت لتخفيف جزء منأازمة المياه الحاصلة في العراق.

وأضاف الصباغ أن هذه الوحدات تأتي استمرار لسلسلة الدعم المقدم من حكومة الكويت للشعب العراقي الذي "نرتبط به بعلاقات وطيدة مبنية على حسن الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين".

من جهته أكد مدير المياه الجوفية في البصرة ممثل وزارة الموارد المائية العراقية عبد الجبار حنون السعيدي إن هذه المحطات ستخدم شريحة معينة من المجتمع العراقي في القرى والأرياف والمناطق النائية التي تعاني أزمة ملوحة وشحة مياه.

بدوره أعرب ممثل حكومة البصرة المحلية مدير ناحية سفوان طالب الحصونة عن شكره لحكومة الكويت لما تقدمه من دعم مستمر إلى العراق وآخره وصول محطات التحلية التي من شأنها المساهمة بشكل فاعل في توفير المياه الصالحة للشرب خصوصا في مناطق جنوب العراق.