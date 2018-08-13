قمة مغلقة بين الرئيسين هادي والسيسي ومباحثات موسعة بين الوفدين الرسميين

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية التي تبث من عدن والرياض، أكدت المباحثات "أهمية تفعيل وانعقاد اللجنة العليا المشتركة اليمنية-المصرية وتطوير كافة أوجه العلاقات، في إطار تأهيل القوات المسلحة والأمن والتعليم والصحة والقضاء والنيابة والبنك المركزي والمالية العامة، والتنسيق المشترك بين البلدين على مختلف الصعد".
كما ناقشت المباحثات "احتياجات اليمن من الكادر الطبي المصري والخبرات العلمية، وإعطاء المستشفيات المصرية الأولوية في السياحة العلاجية وعلاج جرحى الحرب باليمن، ومنح كافة التسهيلات لشركات المعدات الطبية والأدوية المصرية في الأسواق اليمنية، وتفعيل التعاون في جوانب التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين".
ووقع الجانبان، بحسب الوكالة، "مذكرة تفاهم بين البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري".
ووصل الرئيس هادي إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين، في زيارة إلى مصر تستغرق يومين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)