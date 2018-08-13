قمة مغلقة بين الرئيسين هادي والسيسي ومباحثات موسعة بين الوفدين الرسميين

عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة رئاسية مغلقة في القاهرة، اليوم الاثنين، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بين الوفدين الرسميين تناولت العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية التي تبث من عدن والرياض، أكدت المباحثات "أهمية تفعيل وانعقاد اللجنة العليا المشتركة اليمنية-المصرية وتطوير كافة أوجه العلاقات، في إطار تأهيل القوات المسلحة والأمن والتعليم والصحة والقضاء والنيابة والبنك المركزي والمالية العامة، والتنسيق المشترك بين البلدين على مختلف الصعد".

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وأشارت إلى أن مباحثات هادي مع السيسي تناولت أهمية "إعادة النظر في التأشيرات والموافقات الأمنية الخاصة باليمنيين ورسوم الإقامة، وإمكانية فتح خطوط ورحلات الطيران المصري إلى العاصمة المؤقتة عدن ومدينة سيئون بمحافظة حضرموت".

كما ناقشت المباحثات "احتياجات اليمن من الكادر الطبي المصري والخبرات العلمية، وإعطاء المستشفيات المصرية الأولوية في السياحة العلاجية وعلاج جرحى الحرب باليمن، ومنح كافة التسهيلات لشركات المعدات الطبية والأدوية المصرية في الأسواق اليمنية، وتفعيل التعاون في جوانب التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين".

ووقع الجانبان، بحسب الوكالة، "مذكرة تفاهم بين البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري".

ووصل الرئيس هادي إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين، في زيارة إلى مصر تستغرق يومين.