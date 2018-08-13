"أنصار الله" تعلن قتل جنود سودانيين في حجة وقنص سعودي في عسير

سقط عدد من الجنود السودانيين المشاركين في تحالف عسكري عربي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن بكمين شمالي محافظة حجة على الحدود مع السعودية، فيما قتل جندي سعودي برصاص قناصة الجماعة في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، مساء اليوم الاثنين، أن كمينا بعبوة ناسفة استهدف آلية للقوات السودانية شمال صحراء مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة الواقعة على الحدود مع السعودية وهي جنوب جيزان، أسفر عن مقتل وإصابة طاقم الآلية جراء الكمين.

© REUTERS / Khaled Abdullah الحوثي يفاجئ "التحالف العربي" بشأن العمليات البرية والبحرية والجوية في اليمن

وأشارت إلى أن مدفعية " أنصار الله " قصفت موقعا مستحدثا في الربوعة، واستهدفت تجمعات عسكرية سعودية في موقع عرعر في قطاع جيزان.

وأضافت أن "أنصار الله" تصدوا لمحاولة تسلل نفذتها قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بغطاء من طيران ومروحيات التحالف قبالة منفذ علب الحدودي الدولي في عسير.

وفي سياق متصل قالت "المسيرة" إن مقاتلي "أنصار الله" قنصوا جنديا من الجيش السعودي في رقابة قشبة بالربوعة في عسير.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب، التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب الجاري عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية، التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.