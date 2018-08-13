بعد تفجيرات عمان... أمير قطر يبعث رسالة إلى ملك الأردن

بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بعد التفجيرات الأخيرة التي وقعت في العاصمة الأردنية مؤخرا.

وأعرب آل ثاني في الرسالة، عن تعازيه ومواساته لملك الأردن، في قتلى هجوم الفحيص والعملية الأمنية في مدينة السلط، حسبما جاء في وكالة الأنباء القطرية (قنا).

أمير البلاد المفدى يعزي ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشعب الأردني الشقيق، في شهداء الواجب الذين قضوا جراء العمل الإرهابي المستنكر الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة /الفحيص/، وجراء المداهمة لموقع الخلية الإرهابية في مدينة /السلط/ غربي العاصمة عمّان. pic.twitter.com/FnO3xz0125 — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ١٣ أغسطس ٢٠١٨

وجاء في نص الرسالة: "أمير البلاد المفدى يعزي ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشعب الأردني الشقيق، في شهداء الواجب الذين قضوا جراء العمل الإرهابي المستنكر الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة /الفحيص/، وجراء المداهمة لموقع الخلية الإرهابية في مدينة /السلط/ غربي العاصمة عمّان".

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية، أول أمس السبت، بيانا أدانت فيه "الجريمة الإرهابية"، وذلك بعد ساعات من بيان مماثل لوزارة الخارجية السعودية.

​وكانت السلطات في الأردن قد أعلنت، الجمعة، مقتل أحد أفراد قوات الدرك، وإصابة 6 آخرين، في انفجار مركبة.

وكشفت وزارة الداخلية الأردنية، أنه وفقا لكافة الأدلة المتوفرة من موقع الحادثة، خلصت التحقيقات إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، بدائية الصنع.

وأدانت مصر والسعودية والإمارات الحادث التفجيري، الذي وقع الجمعة غربي العاصمة الأردنية عمان.