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    بعد جدل واسع... بيان عاجل من دولة عربية خالفت السعودية في موعد العيد

    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    العالم العربي
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    بعد جدل واسع، أصدرت إحدى الدول العربية بيانا توضيحيا بشأن ما راج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رؤية هلال شهر ذي الحجة، على نحو يخالف المملكة العربية السعودية.

    قال المستشار الفلكي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية، علي العمراوي، إن رؤية الهلال في المغرب لم تكن ممكنة يوم السبت 11 أغسطس/ آب الجاري، لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء المغربية.

    وأوضح العمراوي في البيان أنه "حيث إن اجتماع القمر بالشمس قد وقع يوم السبت عند الساعة التاسعة وتسع وخمسين دقيقة بتوقيت المغرب، فإن عمر الهلال عند الغروب بالمملكة المغربية كان أقل من عشر ساعات لحظة تحريه بمدينة الداخلة، أي أن عمر الهلال لا يسمح برؤيته لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب ولا يتوفر فيه أي حد من الحدود الدنيا، يضاف إلى ذلك وقوع كسوف للشمس مع الاجتماع، فلا يتصور قرب بين الشمس والقمر كما يكون عليه الحال وقت الكسوف".

    الحج
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    دولة عربية تخالف السعودية وتعلن موعد جديد لعيد الأضحى

    وأشار المستشار الفلكي إلى أن ذلك هو "ما جعل المركز الدولي لمراقبة الأهلة يقرر أن رؤية الهلال في يوم السبت كانت ممتنعة، وعلى هذا الأساس أعلن عدد من البلدان الإسلامية عن بداية شهر ذي الحجة يوم الاثنين".

    وأوضح العمراوي أن "رؤية الهلال بالعين المجردة تتوقف على شروط فلكية أهمها أن عمر الهلال، أي الساعات التي مضت على وقوع اجتماع القمر بالشمس عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر، وهي مدة محسوبة فلكيا بدقة، والرؤية بالعين المجردة لا تصير ممكنة إلا بعد مضي عشرين ساعة على الأقل على لحظة الاجتماع المذكور؛ ومدة مكوث الهلال بعد غروب الشمس، إذ لا تمكن رؤيته بالعين المجردة إذا كان مكوثه أقل من 29 دقيقة زمنية".

    وتابع: "كما تتوقف على ارتفاع القمر بحد أدنى معين من الدرجات؛ إذ لا تمكن رؤية الهلال بالعين المجردة إذا كان ارتفاعه أقل من 5 درجات قوسية؛ وكذا على توفر قوس النور بقدر أدنى من الدرجات، إذ لا تمكن رؤية الهلال إذا كان قوس النور أقل من 6 درجات".

    وكانت المملكة المغربية أعلنت أن يوم الأربعاء، 22 أغسطس، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في المغرب، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة إثر عملية  المراقبة التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية مساء أمس الأحد".

    الجدير بالذكر، أن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، كانت قد أعلنت السبت الماضي، أن أمس الأحد يوافق غرة شهر ذي الحجة، وأن أول أيام عيد الأضحى يوافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس.

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    أخبار المغرب, أخبار السعودية, صلاة العيد, وزارة الحج السعودية, السعودية, المغرب
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